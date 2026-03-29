Uma edificação precária foi atingida por um incêndio em Ubatuba, no bairro Estufa 2, na madrugada deste domingo (29), por volta de 0h20. Equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para atender a ocorrência de incêndio na moradia.
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No local, os bombeiros combateram as chamas e realizaram a extinção completa do incêndio. O fogo consumiu toda a estrutura da moradia, de aproximadamente 20 metros quadrados.
Foram empregados cerca de dois metros cúbicos de água na operação. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.
O Corpo de Bombeiros orientou a população a redobrar a atenção com instalações elétricas improvisadas e o uso inadequado de fontes de calor, especialmente em construções precárias.
“É fundamental evitar sobrecarga em tomadas, não utilizar ligações clandestinas e manter materiais inflamáveis afastados de locais com risco de ignição”, disse a corporação.
“Em caso de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o telefone de emergência 193 e manter distância da área afetada, garantindo a segurança de todos.”