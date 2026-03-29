Uma edificação precária foi atingida por um incêndio em Ubatuba, no bairro Estufa 2, na madrugada deste domingo (29), por volta de 0h20. Equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para atender a ocorrência de incêndio na moradia.

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No local, os bombeiros combateram as chamas e realizaram a extinção completa do incêndio. O fogo consumiu toda a estrutura da moradia, de aproximadamente 20 metros quadrados.