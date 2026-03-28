O Jacareí venceu o Vocem por 1 a 0 na noite deste sábado (28), no estádio Tonicão, em Assis, pela penúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

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Com esse resultado, o Jacareí, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, volta a vencer depois de cinco jogos e, com 22 pontos, salta do nono para o sexto lugar ao final da rodada. Assim, só depende das próprias forças para se classificar.