O Jacareí venceu o Vocem por 1 a 0 na noite deste sábado (28), no estádio Tonicão, em Assis, pela penúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
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Com esse resultado, o Jacareí, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, volta a vencer depois de cinco jogos e, com 22 pontos, salta do nono para o sexto lugar ao final da rodada. Assim, só depende das próprias forças para se classificar.
Na última rodada desta fase, o time da região recebe o Ecus Suzano, no próximo sábado (4), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí em um confronto direto, onde o empate já garante a vaga do time da região. Se perder, terá que torcer por tropeços de Lemense e São-Carlense, que jogam em casa na última rodada. E o Vocem, que apenas cumpre tabela, visita o São Caetano no mesmo dia e horário, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o time da região encontrou muitas dificuldades e não conseguiu criar jogadas de perigo. Mesmo precisando do resultado para voltar ao G8, não chegou nenhuma vez ao ataque.
Por outro lado, o Vocem teve algumas chances, mas o goleiro César, novamente, foi o destaque do Jacaré do Vale.
Na etapa final, a partida começou truncada e com muitas faltas. E o Jacareí não conseguia assustar.
Mas, o time da região se acertou e, aos 29min, abriu o placar. No lance, Rafinha recebeu na área, avançou e tocou no canto esquerdo, rasteiro, fazendo 1 a 0.
Depois, o Jacareí teve a tranquilidade necessária para segurar a vitória. No final, o Vocem ainda teve uma chegada mais perigosa, mas sem conseguir concluir.