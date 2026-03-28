A Seleção Brasileira sub-20 venceu o Paraguai por 3 a 1 na noite deste sábado (28), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.Esse jogo foi amistoso, mas marcou história por ser a primeira vez que a seleção brasileira, mesmo de base, joga na cidade.
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Com mais de 6.000 ingressos antecipados vendidos, também contou com a presença de bom público e colocou o estádio da Águia do Vale no cenário nacional. Afinal de contas, o jogo teve transmissão ao vivo para o país inteiro.
Agora, a equipe comandada pelo técnico Paulo Victor Gomes volta a encarar os paraguaios nesta terça-feira (31), a partir das 16h, no estádio do Canindé, em São Paulo. Esses dois amistosos são preparatórios para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 do ano que vem e uma oportunidade de analisar novos talentos.
No primeiro tempo, Bruninho fez 1 a 0 logo aos 11min e abriu o placar para o Brasil, com um golaço. Depois, aos 31min, Erick Belé ampliou para 2 a 0 e deixou a vitória mais perto.
Mas, ainda no primeiro tempo, Delmás descontou para o Paraguai, aos 43min: 2 a 1.
Por fim, na etapa final, Bruninho ampliou aos 24min, fazendo 3 a 1 para Seleção Brasileira sub-20.