A Seleção Brasileira sub-20 venceu o Paraguai por 3 a 1 na noite deste sábado (28), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.Esse jogo foi amistoso, mas marcou história por ser a primeira vez que a seleção brasileira, mesmo de base, joga na cidade.

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Com mais de 6.000 ingressos antecipados vendidos, também contou com a presença de bom público e colocou o estádio da Águia do Vale no cenário nacional. Afinal de contas, o jogo teve transmissão ao vivo para o país inteiro.