29 de março de 2026
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RESGATE DRAMÁTICO

Homem pula de morro para escapar de ataque de abelhas no litoral

Por Da redação | São Vicente
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem foi resgatado por meio de técnicas de rapel
Homem foi resgatado por meio de técnicas de rapel

Um homem de 55 anos pulou de uma ribanceira na Ilha Porchat, em São Vicente, para escapar de um ataque de abelhas. O caso aconteceu na manhã deste sábado (28) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 9h30, na alameda Paulo Gonçalves. A emergência ocorreu na encosta da Ilha Porchat, em área de mata considerada de difícil acesso.

Segundo testemunhas, ao tentar se desvencilhar de um enxame, a vítima lançou-se de uma ribanceira e caiu em uma região rochosa e íngreme. A operação de resgate contou com o apoio das equipes do GBMar, que atuaram com duas viaturas, incluindo um bote inflável.

O 6º Grupamento de Bombeiros montou o sistema de salvamento em altura, permitindo que um bombeiro chegasse até a vítima. Na sequência, o homem foi resgatado por meio de técnicas de rapel e transferido para a embarcação do GBMar, sendo conduzido até a faixa de areia da Praia dos Milionários. A vítima estava consciente, porém desorientada e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central de São Vicente.

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