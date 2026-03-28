Um homem de 55 anos pulou de uma ribanceira na Ilha Porchat, em São Vicente, para escapar de um ataque de abelhas. O caso aconteceu na manhã deste sábado (28) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 9h30, na alameda Paulo Gonçalves. A emergência ocorreu na encosta da Ilha Porchat, em área de mata considerada de difícil acesso.
Segundo testemunhas, ao tentar se desvencilhar de um enxame, a vítima lançou-se de uma ribanceira e caiu em uma região rochosa e íngreme. A operação de resgate contou com o apoio das equipes do GBMar, que atuaram com duas viaturas, incluindo um bote inflável.
O 6º Grupamento de Bombeiros montou o sistema de salvamento em altura, permitindo que um bombeiro chegasse até a vítima. Na sequência, o homem foi resgatado por meio de técnicas de rapel e transferido para a embarcação do GBMar, sendo conduzido até a faixa de areia da Praia dos Milionários. A vítima estava consciente, porém desorientada e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central de São Vicente.