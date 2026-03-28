Um homem de 55 anos pulou de uma ribanceira na Ilha Porchat, em São Vicente, para escapar de um ataque de abelhas. O caso aconteceu na manhã deste sábado (28) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 9h30, na alameda Paulo Gonçalves. A emergência ocorreu na encosta da Ilha Porchat, em área de mata considerada de difícil acesso.