Um psicólogo de 61 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de estuprar uma paciente de 12 anos durante uma consulta em uma clínica de São José dos Campos. O caso aconteceu no último dia 17 e a prisão aconteceu nesta quinta-feira (26), na avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no bairro Jardim das Palmeiras.
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Chorando, a adolescente denunciou ter sido vítima de abuso sexual durante uma sessão de terapia em uma clínica localizada no bairro Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade.
"No início da noite de hoje (26), policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), receberam informações sobre a expedição de mandado de prisão temporária em desfavor de um criminoso, decorrente do crime de estupro de vulnerável, ocorrido no dia 17 de março de 2026, em um consultório localizado na Rua República do Iraque, no Jardim Oswaldo Cruz, ocasião em que uma adolescente foi abusada durante uma consulta", informou a PM.
"Durante patrulhamento pela Avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no bairro Jardim das Palmeiras, os policiais visualizaram o criminoso conduzindo um veículo Chevrolet Onix branco, sendo realizada a abordagem. Após confirmação da identidade do marginal, ele foi cientificado da ordem de prisão. O criminoso preso foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça", complementou a polícia.
Relato aponta abuso durante atendimento
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que, durante o atendimento individual, o profissional teria feito contato físico inapropriado e dito frases de cunho sexual, além de orientá-la a não contar o ocorrido.
Após sair da sala, a adolescente foi ao banheiro do prédio, onde encontrou uma mulher e, muito abalada, relatou o que havia acontecido.
Menina saiu chorando e pediu ajuda.
Criança ficou em estado de choque
Segundo o registro policial, a jovem estava em estado de choque e chorando quando afirmou que havia sido vítima de abuso. A testemunha acionou imediatamente a mãe da adolescente, que foi até o local e chamou a Polícia Militar.
O pai da vítima, que também realizava atendimento com o mesmo profissional e aguardava na recepção, relatou não ter percebido comportamento suspeito naquele momento.
Caso é tratado como estupro de vulnerável
A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável e é investigada pela Polícia Civil. A vítima, segundo os policiais, apresentou relato firme e coerente, sem sinais de contradição.
Para evitar revitimização, o depoimento será colhido por meio de escuta especializada, procedimento previsto em lei para proteção de crianças e adolescentes.
O caso é acompanhado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher de São José, que pode solicitar a prisão do investigado.