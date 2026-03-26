Um psicólogo de 61 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de estuprar uma paciente de 12 anos durante uma consulta em uma clínica de São José dos Campos. O caso aconteceu no último dia 17 e a prisão aconteceu nesta quinta-feira (26), na avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no bairro Jardim das Palmeiras.

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Chorando, a adolescente denunciou ter sido vítima de abuso sexual durante uma sessão de terapia em uma clínica localizada no bairro Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade.