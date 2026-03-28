Após quarenta dias de orações e reflexões, propostos aos católicos que se preparam para a celebração da Páscoa, a Igreja Católica celebra o início da Semana Santa com a solenidade de Domingo de Ramos, nesse domingo (29). O momento recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A programação da Semana Santa no Santuário Nacional de Aparecida possibilita aos devotos a oportunidade de vivenciar com profundidade os mistérios da fé cristã, por meio das missas, momentos de oração e procissões.
No Domingo de Ramos, a primeira celebração eucarística acontece às 5h30. Em seguida, às 7h30, os fiéis são convidados a participar da Procissão de Ramos, que terá início no Memorial dos Construtores, local onde fica a imagem de Nossa Senhora da Assunção, para às 8h participarem da Missa Solene, presidida pelo administrador apostólico, dom Orlando Brandes.
O domingo ainda terá celebrações eucarísticas às 10h, 12h, 14h, 16h e 18h, em todas haverá benção dos ramos.
Tríduo Pascal
De segunda (30) a quarta-feira (1º), a igreja convida os fiéis a intensificarem as orações em preparação ao Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa (2), ocorre a celebração da unidade igreja. A solenidade conhecida como “Missa do Crisma” começa às 9h, com a benção dos óleos dos catecúmenos e dos enfermos, e a consagração do óleo do crisma.
Na ocasião, há a presença de todo clero da Arquidiocese de Aparecida para renovar suas promessas sacerdotais. O Tríduo Pascal se inicia às 20h, com a tradicional Missa da Ceia do Senhor, conhecida como a “Missa do Lava-pés”. Em seguida, os devotos se reúnem para Vigília Pascal – Adoração a Jesus Sacramentado, na Capela de São José.
Na Sexta-feira Santa (3), não há a celebração da Santa Missa, os fiéis ficam o dia todo em oração e meditação. No período da tarde, às 15h, acontece a celebração da Paixão do Nosso Senhor Morto, e às 18h a procissão.
No Sábado Santo (4), às 9h, os fiéis permanecem em oração, meditando as dores de Nossa Senhora. A Solene Vigília Pascal das 20h marca o encerramento do Tríduo Pascal, o momento conta com a bênção do fogo novo e início da celebração no Memorial dos Construtores.
Domingo de Páscoa
A programação do Domingo de Páscoa (5) tem início às 6h30, com a Procissão da Ressurreição do Senhor Jesus. A missa solene de Páscoa ocorre, às 8h, presidida pelo Administrador Apostólico, Dom Orlando Brandes. Na Basílica de Aparecida as missas de Páscoa ocorrem também às 5h30, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h.