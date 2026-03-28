Após quarenta dias de orações e reflexões, propostos aos católicos que se preparam para a celebração da Páscoa, a Igreja Católica celebra o início da Semana Santa com a solenidade de Domingo de Ramos, nesse domingo (29). O momento recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

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A programação da Semana Santa no Santuário Nacional de Aparecida possibilita aos devotos a oportunidade de vivenciar com profundidade os mistérios da fé cristã, por meio das missas, momentos de oração e procissões.