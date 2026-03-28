Uma mulher procurada pela Justiça por tráfico de drogas foi presa durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Vila Batista, em Cruzeiro, na noite de quinta-feira (26).

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Durante Operação Saturação, policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I realizavam abordaram a suspeita e, após consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ela.