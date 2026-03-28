A queda de um balão sobre uma residência em Carapicuíba (SP), às 7h40 deste sábado (28), acendeu um alerta no estado de São Paulo: mesmo antes do fim do período de chuvas, os riscos típicos da estiagem — como incêndios provocados por balões — já começam a se manifestar, segundo a Defesa Civil do Estado.
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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o artefato caiu sobre a fiação elétrica e parte do telhado do imóvel, localizado na rua Ovídia Colão, provocando um curto-circuito e início de incêndio. As chamas foram rapidamente controladas e extintas.
Apesar do susto, não houve registro de vítimas. A Defesa Civil municipal esteve no local, realizou vistoria no imóvel e não constatou danos estruturais. A concessionária de energia e a Polícia Ambiental também foram acionadas, e o local foi deixado em segurança após a retirada do material.
“O caso reforça um alerta recorrente das autoridades: a soltura de balões, além de crime, representa um risco elevado de incêndios urbanos e florestais, especialmente com a aproximação do período de estiagem”, disse a Defesa Civil do Estado.
Operação SP Sem Fogo
A Defesa Civil do Estado iniciou a transição do foco operacional — das chuvas intensas para a prevenção de incêndios — e dará início, na próxima quarta-feira (1º), aos treinamentos da Operação SP Sem Fogo, que capacita agentes municipais para atuação durante a temporada de seca.
A primeira edição dos treinamentos será realizada em Santo André, na região do ABC e contará com a participação das defesas civis das 39 cidades da Grande SP, com atividades teóricas e práticas.
“Esse tipo de ocorrência mostra que o risco não começa quando a estiagem se instala — ele já está presente. A soltura de balões, além de crime, pode provocar incêndios de grandes proporções e colocar vidas em risco”, afirma o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.
A Defesa Civil orienta a população a não soltar balões e a denunciar a prática, reforçando que a prevenção é fundamental para evitar tragédias.