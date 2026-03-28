A queda de um balão sobre uma residência em Carapicuíba (SP), às 7h40 deste sábado (28), acendeu um alerta no estado de São Paulo: mesmo antes do fim do período de chuvas, os riscos típicos da estiagem — como incêndios provocados por balões — já começam a se manifestar, segundo a Defesa Civil do Estado.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o artefato caiu sobre a fiação elétrica e parte do telhado do imóvel, localizado na rua Ovídia Colão, provocando um curto-circuito e início de incêndio. As chamas foram rapidamente controladas e extintas.