Mensagens recuperadas pela perícia revelam que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, queria controlar a esposa, a soldado da PM Gisele Alves Santana, 32 anos, morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, na capital paulista. O militar foi preso após o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diversas mensagens dele enviadas para a mulher demonstram a tentativa de exercer controle sobre ela, chamada por ele de “fêmea beta” enquanto ele se autodeclarava “macho alfa”. O sexo e a pressão também eram usados como instrumentos de controle.