A Polícia Militar abriu um processo para expulsar o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, da corporação após a morte da esposa dele, a também policial militar Gisele Alves Santana, 32 anos.

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Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico, o processo corre em paralelo às investigações. Além disso, ele afirma que mesmo que Neto ainda não seja condenado, ele pode ser expulso da Polícia Militar.