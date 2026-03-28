O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, oficializou na manhã deste sábado (28) a filiação ao MDB, encerrando um ciclo de quatro anos no PSD. A mudança já vinha sendo discutida internamente por conta do desgaste na relação com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

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“É mais forte o sentimento de gratidão do que qualquer outra emoção. Ontem à noite liguei para alguns dirigentes e integrantes do partido agradecendo. Eu sou do time Tarcísio. Estarei sempre à disposição do governador. Não tenho apego ao poder”, disse Felicio em entrevista à rádio CBN.