O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, oficializou na manhã deste sábado (28) a filiação ao MDB, encerrando um ciclo de quatro anos no PSD. A mudança já vinha sendo discutida internamente por conta do desgaste na relação com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.
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“É mais forte o sentimento de gratidão do que qualquer outra emoção. Ontem à noite liguei para alguns dirigentes e integrantes do partido agradecendo. Eu sou do time Tarcísio. Estarei sempre à disposição do governador. Não tenho apego ao poder”, disse Felicio em entrevista à rádio CBN.
As rusgas entre Felicio e Kassab se intensificaram durante a disputa interna pelo posto na chapa de reeleição. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) optou por manter Felicio, movimento que desagradou o presidente do PSD, que tinha o desejo de ocupar o posto de olho na sucessão de 2030.
Na sexta, Felício esteve com Kassab e com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, para alinhar os detalhes da filiação. O anúncio foi formalizado nas redes sociais após reunião com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, um dos nomes cotados dentro do partido para a disputa ao governo em 2030, com apoio de Tarcísio.
Além do MDB e do Republicanos, a aliança em torno da reeleição de Tarcísio já reúne partidos como PL, PSDB, União Brasil, PP, Podemos, Novo e o próprio PSD.
Felicio explica troca de partido
Nas redes sociais, Felicio publicou fotos ao lado de Baleia Rossi, Ricardo Nunes e do ex-presidente Michel Temer, principais caciques do MDB. Em vídeo, ele explicou a troca de legenda.
“Hoje, encerra um ciclo relevante da minha trajetória pública. O PSD foi a casa que me permitiu servir São Paulo como vice-governador ao lado do nosso governador Tarcísio. Nossa gestão é marcada por propósito e compromisso com resultados. Registro aqui minha gratidão a todos que confiaram no meu trabalho e meu respeito às lideranças do partido. Mas como você sabe, a política é dinâmica e exige principalmente clareza de rumo”, disse Felicio.
“Com serenidade e senso de responsabilidade, eu decidi seguir um novo caminho, sempre alinhado ao projeto liderado pelo governador Tarcísio. Nosso foco é no interesse coletivo e na entrega de resultados à população.”
E completou: “Com muita honra, aceito o convite do meu novo partido, o MDB, o partido com história, capilaridade, invocação para construir consensos. Ao lado de lideranças, como Ricardo Nunes, Baleia Rossi e Michel Temer, eu tenho a convicção de que encontrarei um ambiente de diálogo, solidez e principalmente espírito público”.
Felicio deixou o PSDB em 2022
Em janeiro de 2022, quando ocupava o cargo de prefeito de São José dos Campos, Felício anunciou a saída do PSDB, depois de quase 30 anos na sigla. Ele e o então vice-prefeito, Anderson Farias, trocaram o PSDB pelo PSD de Kassab.
Na época, Felicio disse que o PSDB havia mudado e que ele não se sentia mais representado pela legenda, além de buscar espaço político para disputar o governo estadual. Ele chegou a se lançar pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, mas depois desistiu para ser candidato a vice-governador na chapa com Tarcísio, que acabou vencedora.
* Com informações da rádio CBN