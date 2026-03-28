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ESTRADAS

DER interdita rodovia do Vale para realização de prova ciclística

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/DER
Interdição ocorrerá das 5h às 10h
Interdição ocorrerá das 5h às 10h

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) irá interditar o trecho entre os quilômetros 20,1 e 44,7 da rodovia Paulo Virgínio (SP-171), nesse domingo (29), para a realização de prova ciclística. Prevista para ocorrer entre 5h e 10h, a interdição acontecerá no trecho que liga Guaratinguetá e Cunha.

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 Além dos pontos iniciais de bloqueio – localizados no km 20,1 (Guaratinguetá) e km 44,7 (Cunha) –, outros 20 diferentes acessos ao longo desse trecho estarão bloqueados. Já no km 15 (Guaratinguetá) e km 70 (Cunha), equipes do DER prestarão apoio aos usuários.

 A operação contará com reforço de sinalização, de recursos e de pessoal na área operacional do DER, com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. O objetivo é garantir a segurança viária e reduzir riscos após o término do evento, a partir de monitoramento e da implementação de operação comboio para organização do tráfego.

 Em caso de necessidade, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 055 5510.

 

SERVIÇO

Interdição da SP-171 para prova ciclística
Data: domingo (29)
Horário: das 5h às 10h
Trecho: entre os km 20,1 e 44,7

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