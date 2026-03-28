O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) irá interditar o trecho entre os quilômetros 20,1 e 44,7 da rodovia Paulo Virgínio (SP-171), nesse domingo (29), para a realização de prova ciclística. Prevista para ocorrer entre 5h e 10h, a interdição acontecerá no trecho que liga Guaratinguetá e Cunha.

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Além dos pontos iniciais de bloqueio – localizados no km 20,1 (Guaratinguetá) e km 44,7 (Cunha) –, outros 20 diferentes acessos ao longo desse trecho estarão bloqueados. Já no km 15 (Guaratinguetá) e km 70 (Cunha), equipes do DER prestarão apoio aos usuários.