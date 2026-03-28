28 de março de 2026
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Com 2.400 casos de dengue, Vale tem 2 mortes e 3 óbitos suspeitos

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mosquito transmissor da dengue
Mosquito transmissor da dengue

O Vale do Paraíba alcançou o número de 2.492 casos confirmados de dengue na sexta-feira (27), segundo dados do governo estadual. A região acumula duas mortes confirmadas e outros três óbitos em investigação.

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No ano passado, no mesmo período, a região tinha 5.869 casos confirmados e 10 mortes por dengue.

No dia 19 de março, a Prefeitura de São José dos Campos confirmou a primeira morte por dengue em 2026. A administração municipal não divulgou os dados do paciente. De acordo com o painel do Estado, trata-se de uma pessoa entre 65 e 79 anos.

A primeira morte na região foi confirmada em Jacareí, em 4 de fevereiro. A vítima era um homem de 63 anos, com doenças preexistentes, que morreu no dia 27 de janeiro.

Das três maiores cidades, Jacareí é a que tem mais casos confirmados de dengue, com 1.225, além de uma morte e 57 casos suspeitos. São José aparece com 431 casos e uma morte, com dois óbitos suspeitos e 1.435 casos em investigação. Taubaté tem 146 casos confirmados e uma morte suspeita, além de 232 casos em investigação.

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