O Vale do Paraíba alcançou o número de 2.492 casos confirmados de dengue na sexta-feira (27), segundo dados do governo estadual. A região acumula duas mortes confirmadas e outros três óbitos em investigação.

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No ano passado, no mesmo período, a região tinha 5.869 casos confirmados e 10 mortes por dengue.