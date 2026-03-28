O sábado (28) começou sem registro de chuva sobre o território paulista, segundo informação da Defesa Civil do Estado.

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Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens em todo estado e o calor volta a predominar, aumentando a sensação de abafamento em todas as regionais.