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INCIDENTE

PERIGO: Árvore de grande porte cai sobre veículo em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Árvore de grande porte caiu sobre um carro no bairro Baleia, em São Sebastião
Árvore de grande porte caiu sobre um carro no bairro Baleia, em São Sebastião

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro no bairro Baleia, em São Sebastião, na noite de sexta-feira (27), por volta das 22h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A árvore caiu sobre um veículo que estava estacionado.

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No local, a equipe constatou danos materiais na parte traseira do automóvel, não havendo vítimas. Após avaliação, o veículo foi removido com segurança, não sendo necessária a realização de corte da árvore.

“O Corpo de Bombeiros reforça a importância de atenção, evitando estacionar veículos próximos a árvores ou estruturas que possam oferecer risco”, disse a corporação.

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