Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro no bairro Baleia, em São Sebastião, na noite de sexta-feira (27), por volta das 22h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A árvore caiu sobre um veículo que estava estacionado.

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No local, a equipe constatou danos materiais na parte traseira do automóvel, não havendo vítimas. Após avaliação, o veículo foi removido com segurança, não sendo necessária a realização de corte da árvore.