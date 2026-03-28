A Justiça do Pará manteve a condenação do cantor de tecnobrega Bruno Mafra a mais de 30 anos de prisão pelo estupro das duas filhas. O Tribunal de Justiça do Pará manteve a pena de 30 anos, quatro meses e 24 dias de prisão em regime fechado. A decisão ocorreu na quinta-feira (26) e rejeitou os recursos da defesa, mas ainda cabe apelação.

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A desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias afirmou que as provas são contundentes. Ela relatou que o artista usou a relação de confiança e a figura paterna para cometer abusos em casa e no carro.