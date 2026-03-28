A Justiça do Pará manteve a condenação do cantor de tecnobrega Bruno Mafra a mais de 30 anos de prisão pelo estupro das duas filhas. O Tribunal de Justiça do Pará manteve a pena de 30 anos, quatro meses e 24 dias de prisão em regime fechado. A decisão ocorreu na quinta-feira (26) e rejeitou os recursos da defesa, mas ainda cabe apelação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias afirmou que as provas são contundentes. Ela relatou que o artista usou a relação de confiança e a figura paterna para cometer abusos em casa e no carro.
"As vítimas relataram de forma independente e consistente episódios decorridos em ambientes controlados pelo réu, com modus operandi semelhante, caracterizado por isolamento, pedidos de segredo, manipulação psicológica, exibição de material pornográfico, toques íntimos e atos libidinosos, inclusive sexo oral", disse a magistrada.
As denúncias surgiram em 2019, quando as vítimas relataram abusos sofridos na infância. Os crimes aconteceram entre 2007 e 2011, em Belém, quando as filhas do cantor tinham menos de 14 anos.
Bruno Mafra usou as redes sociais para negar as acusações. O cantor, que está em liberdade, publicou um texto no Instagram (veja abaixo) afirmando que confia na Justiça e no direito de responder em liberdade.
“Tenho a tranquilidade de quem sabe da própria conduta. O tempo e a Justiça se encarregarão de restabelecer a verdade. Sigo firme, com dignidade, respeito e fé. Seguirei colaborando integralmente para o completo esclarecimento dos fatos.”
* Com informações do UOL