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Com bandeira verde, conta de luz não terá acréscimo em abril

Por Agência Brasil | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Conta de energia elétrica não sobe em abril
Conta de energia elétrica não sobe em abril

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou, na sexta-feira (27), a manutenção da bandeira tarifária verde durante todo o mês de abril. Com a decisão, os consumidores brasileiros permanecem isentos de custos adicionais na conta de luz, mantendo o cenário observado desde o início de janeiro.

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A manutenção da bandeira é resultado do volume de chuvas registrado em março, que garantiu níveis satisfatórios nos reservatórios das hidrelétricas. Esse panorama permite uma geração de energia eficiente, reduzindo a necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que possuem custo de produção mais elevado.

Implementado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias funciona como um sinalizador do custo real da energia no país. A classificação (verde, amarela ou vermelha) varia de acordo com: disponibilidade de recursos hídricos, avanço das fontes renováveis e necessidade de acionamento de fontes térmicas.

Mesmo com o cenário positivo, a agência reforça a importância do uso consciente e responsável de energia elétrica, destacando que evitar o desperdício contribui diretamente para a sustentabilidade do setor.

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