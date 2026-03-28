As meninas do São José Basketball recebem o Sampaio Corrêa na manhã deste domingo (29), a partir das 11h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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No momento, o time da região tem uma vitória e duas derrotas no torneio. Na rodada passada, também em casa mas no ginásio do Teatrão, perdeu por 58 a 44 para o Sesi Araraquara e, agora, precisa da recuperação.