O São José visita a Ferroviária na tarde deste domingo (29), a partir das 18h, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela quarta rodada do grupo 3 da Série A-2 do Campeonato Paulista.
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Depois de perder em casa para a Locomotiva por 1 a 0, no meio de semana, a Águia do Vale perdeu também uma sequência de duas vitórias consecutivas na chave. Ainda assim, chega a essa rodada dentro da zona de classificação, com 6 pontos, atrás do Juventus, que foi a 9 neste sábado ao vencer o Sertãozinho por 2 a 0 fora de casa.
No entanto, a Ferroviária, time de maior investimento no campeonato, tem 3 pontos, justamente na vitória sobre a Águia, no Martins Pereira, e ainda precisa de mais para seguir firme na briga.
Por conta disso, o São José terá dificuldades fora de casa para buscar a vitória ou, ao menos, um empate em Araraquara. O time da região, comandado pelo técnico Jorge Castilho, fará dois jogos seguidos como visitante.
Depois de pegar a Ferroviária, ainda terá o Juventus no dia 11 de abril, na Rua Javari, às 10h, antes de fechar o grupo em casa contra o Sertãozinho.
E uma vitória logo mais colocará o São José perto da classificação para a próxima fase. Este ano, o time da região jogou duas vezes com a Locomotiva, ambas no Martins Pereira, e não venceu nenhuma.
Na primeira fase, já havia empatado por 1 a 1, depois de ver os visitantes abrirem o marcador no início. Mas, o São José agora quer ‘dar o troco’ e repetir o que fez no ano passado, quando venceu por 1 a 0 fora de casa, em jogo importante para buscar a classificação naquela oportunidade.
Ficha técnica
Ferroviária
Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo; Ricardinho, Rafael Carrilho e Albano; Vitor Barreto, Douglas Skilo e Thiagão; Técnico: Rogério Corrêa.
São José
João Lucas; Matheus Rocha, João Ramos, Euller e Felippe Borges; Jeferson Lima, Thomaz Carvalho, Michael Paulista e Alan Stence; Rikelmi e Clessione. Técnico: Jorge Castilho
Gols: Árbitro: Lucas Canetto Bellote. Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Data: domingo, 29 de março de 2026. Horário: 18h.