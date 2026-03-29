O São José visita a Ferroviária na tarde deste domingo (29), a partir das 18h, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela quarta rodada do grupo 3 da Série A-2 do Campeonato Paulista.

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Depois de perder em casa para a Locomotiva por 1 a 0, no meio de semana, a Águia do Vale perdeu também uma sequência de duas vitórias consecutivas na chave. Ainda assim, chega a essa rodada dentro da zona de classificação, com 6 pontos, atrás do Juventus, que foi a 9 neste sábado ao vencer o Sertãozinho por 2 a 0 fora de casa.