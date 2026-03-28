E o que parecia impossível aconteceu: o Viapol São José venceu o Sesi por 3 a 2, no tiebreak, na noite desta sexta-feira (27), no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, na última rodada da primeira fase da Superliga Nacional masculina de 2026. As parciais do jogo foram 20/25, 25/20, 25/21, 21/25 e 24/22 e esse resultado livrou o time da região do rebaixamento para a Superliga B.
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Isso porque o São José, sob comando do técnico Flávio Tavares, precisava vencer fora de casa e torcer contra o Joinville.
No outro jogo que interessava, o São José ainda se favoreceu da derrota do Joinville por 3 a 0, em casa, para o Vôlei Guarulhos. Inclusive, a partida em Santa Catarina acabou antes. E os joseenses foram a 22 pontos, deixando os catarinenses com 21, rebaixado junto com o JF Vôlei, de Juiz de Fora.
O jogo
No primeiro set, o São José entrou determinado a vencer e conseguiu uma boa atuação. Com isso, venceu o período por 25 a 20 e abriu 1 a 0 no placar.
Entretanto, os donos da casa não estavam afim de facilitar e devolveram os 25 a 20 no segundo set. Isso empatou o jogo em 1 a 1.
Animado, o Sesi veio para o terceiro set mais forte e o São José, com muitos erros, perdeu por 25 a 21, com o time mandante fazendo 2 a 1 no jogo.
Mas, no quarto set, que era de tudo ou nada para os joseenses, veio a superação. E o time da região conseguiu vencer por 25 a 21, levando a partida para o tiebreak.
No tempo extra, o que não faltou foi emoção. E os dois times disputaram cada lance, ponto a ponto. E, no fim, o São José venceu e comemorou a permanência na elite, após jogo que durou quase três horas.