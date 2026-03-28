E o que parecia impossível aconteceu: o Viapol São José venceu o Sesi por 3 a 2, no tiebreak, na noite desta sexta-feira (27), no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, na última rodada da primeira fase da Superliga Nacional masculina de 2026. As parciais do jogo foram 20/25, 25/20, 25/21, 21/25 e 24/22 e esse resultado livrou o time da região do rebaixamento para a Superliga B.

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Isso porque o São José, sob comando do técnico Flávio Tavares, precisava vencer fora de casa e torcer contra o Joinville.