29 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Tiroteio deixa criança de 5 anos ferida por estilhaços

Por Da Redação | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Tiroteio deixa criança de 5 anos ferida por estilhaços
Tiroteio deixa criança de 5 anos ferida por estilhaços

Uma discussão entre dois homens terminou em tiros e deixou uma criança de 5 anos ferida na tarde de quinta-feira (26). Além dela, um dos envolvidos também foi atingido pelos disparos.

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O caso ocorreu em uma distribuidora de bebidas na Quadra 602, em Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, os homens iniciaram uma briga dentro do estabelecimento, quando um deles sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o outro.

O alvo dos tiros foi atingido no braço esquerdo e nas nádegas. Já a criança, que estava no local no momento da confusão, ficou ferida por estilhaços dos projéteis.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Samambaia (HRSAM). O estado de saúde delas não foi informado. A ocorrência deve ser investigada pelas autoridades.

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