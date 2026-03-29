Uma discussão entre dois homens terminou em tiros e deixou uma criança de 5 anos ferida na tarde de quinta-feira (26). Além dela, um dos envolvidos também foi atingido pelos disparos.
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O caso ocorreu em uma distribuidora de bebidas na Quadra 602, em Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, os homens iniciaram uma briga dentro do estabelecimento, quando um deles sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o outro.
O alvo dos tiros foi atingido no braço esquerdo e nas nádegas. Já a criança, que estava no local no momento da confusão, ficou ferida por estilhaços dos projéteis.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Samambaia (HRSAM). O estado de saúde delas não foi informado. A ocorrência deve ser investigada pelas autoridades.