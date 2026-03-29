O pai da menina de 12 anos envolvida em um atropelamento que resultou na morte de um homem de 63 anos divulgou uma carta direcionada à família da vítima e à comunidade. No texto, ele manifesta pesar e afirma não conseguir explicar o ocorrido.
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O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (25), em São Sebastião, no Distrito Federal. A vítima, José Brito dos Santos, morreu após ser atingida por um veículo conduzido pela adolescente.
Na carta, o pai relata estar abalado com a situação e reconhece o impacto causado pela tragédia. Em um dos trechos, afirma que jamais conseguirá apagar o que aconteceu e se solidariza com os familiares.
"Estou engasgado tentando explicar o que nem eu consigo entender, imagino que todos vocês estejam abalados com o que aconteceu, jamais vou conseguir apagar, apagar aquele dia das nossas memórias”.
A defesa da família também se pronunciou por meio de nota, classificando o episódio como “profundamente lamentável”. Segundo os advogados, os responsáveis têm colaborado desde o início e permanecem à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. O caso segue sob investigação.