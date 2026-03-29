O pai da menina de 12 anos envolvida em um atropelamento que resultou na morte de um homem de 63 anos divulgou uma carta direcionada à família da vítima e à comunidade. No texto, ele manifesta pesar e afirma não conseguir explicar o ocorrido.

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O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (25), em São Sebastião, no Distrito Federal. A vítima, José Brito dos Santos, morreu após ser atingida por um veículo conduzido pela adolescente.