Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante suspeita de agredir a própria filha, de 11 anos, com um ferro de passar roupas aquecido. A criança sofreu queimadura no braço e o caso foi enquadrado como violência doméstica.
A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (25), no município de Nova Xavantina, em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, a agressão teria sido motivada por irritação da suspeita ao encontrar um dos quartos da casa desorganizado.
Em depoimento, a vítima relatou que, antes da agressão, havia realizado tarefas domésticas, como cuidar dos irmãos mais novos e preparar o uniforme escolar. Ao retornar para junto da mãe, foi surpreendida pela reação violenta.
A menina apresentava uma queimadura visível no braço direito. O caso veio à tona após a equipe da escola perceber sinais de lesão e um comportamento de choro frequente, acionando o Conselho Tutelar.
Com base nas informações, a polícia localizou a mulher e efetuou a prisão em sua residência. Ela foi levada à delegacia, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência contra a criança.
Mãe e filha foram encaminhadas para exame de corpo de delito, que deve integrar o inquérito policial. A suspeita permanece à disposição da Justiça.