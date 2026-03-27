Um homem de 44 anos foi preso após manter a esposa e o filho recém-nascido como reféns dentro de casa. A ocorrência mobilizou forças de segurança por horas e terminou com a libertação das vítimas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (26), no Itapoã, no Distrito Federal. Segundo informações da polícia, o suspeito se trancou em um quarto com o bebê por volta das 15h, dando início a uma crise que exigiu a atuação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e do Corpo de Bombeiros.
Durante as negociações, o homem chegou a ameaçar a criança com uma faca e dizia temer por sua vida caso se rendesse. Antes da chegada das equipes especializadas, um vizinho de 18 anos entrou na residência e conseguiu retirar duas crianças que também estavam no imóvel, acionando a Polícia Militar em seguida.
A situação foi controlada por volta das 19h, após intervenção das equipes táticas. O suspeito foi atingido por disparos de bala de borracha, o que permitiu a rendição e o resgate das vítimas.
Depois de contido, o homem foi retirado do local em uma maca e levado para uma unidade de saúde. Após atendimento médico, ele deve ser encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
A mulher deixou a casa em estado de choque após o fim da ocorrência. Um bebê também foi retirado do imóvel por uma bombeira, mas não houve confirmação oficial se era a criança mantida sob ameaça durante a crise.