Um homem de 44 anos foi preso após manter a esposa e o filho recém-nascido como reféns dentro de casa. A ocorrência mobilizou forças de segurança por horas e terminou com a libertação das vítimas.

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O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (26), no Itapoã, no Distrito Federal. Segundo informações da polícia, o suspeito se trancou em um quarto com o bebê por volta das 15h, dando início a uma crise que exigiu a atuação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e do Corpo de Bombeiros.