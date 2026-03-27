O Hospital Regional de Taubaté deixará de atender convênios no modelo atual após a troca da organização social responsável pela gestão da unidade, conforme previsto em edital aberto pelo Governo do Estado de São Paulo.
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Com a mudança, o hospital passará a concentrar o atendimento em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Iamspe, plano de assistência dos servidores estaduais.
Na prática, a unidade deixará de operar com convênios vinculados ao modelo atualmente gerido pela Rede São Camilo. A nova administradora ainda será definida nos próximos meses, e o contrato terá duração de cinco anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O edital mantém a oferta de serviços hospitalares, atendimento ambulatorial, urgência e especialidades como neurologia, cardiologia e hemodiálise. O documento também prevê a manutenção dos funcionários atuais.
Foco no SUS
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a principal justificativa para a mudança é ampliar a oferta de leitos ao SUS. O Hospital Regional de Taubaté é referência em atendimentos de média e alta complexidade, e a reestruturação busca reforçar o caráter público da unidade.
Atualmente, o hospital é administrado pela Rede São Camilo, mas o chamamento público prevê a seleção de uma nova Organização Social de Saúde para assumir o gerenciamento técnico e administrativo.
Na região do Vale do Paraíba, outros hospitais regionais já são geridos pela Organização Social Sócrates Guanaes, como as unidades de São José dos Campos, Cruzeiro e Litoral Norte.
Impacto para pacientes
A principal mudança impacta pacientes que utilizam planos de saúde e atualmente recorrem à unidade. Com o novo modelo, esse público deverá buscar atendimento em outros hospitais da região, enquanto o Hospital Regional de Taubaté passará a concentrar sua estrutura no SUS e no Iamspe.