O Hospital Regional de Taubaté deixará de atender convênios no modelo atual após a troca da organização social responsável pela gestão da unidade, conforme previsto em edital aberto pelo Governo do Estado de São Paulo.

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Com a mudança, o hospital passará a concentrar o atendimento em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Iamspe, plano de assistência dos servidores estaduais.