Um homem de 41 anos foi baleado na tarde de terça-feira (25) enquanto trabalhava com coleta de recicláveis. A vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital, onde passou por avaliação médica.
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O caso aconteceu na Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Monumento, em Campo Grande. À Polícia Militar, o homem contou que recolhia latinhas nas proximidades de uma base da Polícia Rodoviária Estadual, na Avenida Gury Marques, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo.
Equipes do Samu prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para a Santa Casa. Apesar de estar estável, ele apresentava inchaço na região das costas, próximo ao pulmão, e permaneceu sob cuidados médicos para exames.
Policiais fizeram buscas no local indicado, mas não localizaram vestígios que ajudassem a esclarecer a autoria do disparo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac Cepol e será investigado.