Um homem de 41 anos foi baleado na tarde de terça-feira (25) enquanto trabalhava com coleta de recicláveis. A vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital, onde passou por avaliação médica.

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O caso aconteceu na Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Monumento, em Campo Grande. À Polícia Militar, o homem contou que recolhia latinhas nas proximidades de uma base da Polícia Rodoviária Estadual, na Avenida Gury Marques, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo.