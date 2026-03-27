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VIOLÊNCIA

Mãe usava madeira com pregos para agredir filhos de 2 e 14 anos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mãe usava madeira com pregos para agredir filhos de 2 e 14 anos
Mãe usava madeira com pregos para agredir filhos de 2 e 14 anos

Uma mulher de 41 anos passou a ser investigada por suspeita de maus-tratos contra os próprios filhos, cinco crianças com idades entre 2 e 14 anos. A denúncia partiu de uma das filhas, que relatou agressões recorrentes dentro de casa.

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O caso foi registrado em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente afirmou que a mãe costumava agredir os filhos com pedaços de madeira e até objetos com pregos, principalmente após consumir bebidas alcoólicas.

Ainda segundo o relato, o Conselho Tutelar chegou a acolher as crianças, mas elas foram devolvidas à mãe no dia seguinte, o que gerou preocupação sobre a segurança dos menores.

A ocorrência foi registrada como maus-tratos qualificado e está sendo investigada pela Polícia Civil, que deve apurar os fatos e adotar medidas para garantir a proteção das vítimas.

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