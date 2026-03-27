Uma mulher de 41 anos passou a ser investigada por suspeita de maus-tratos contra os próprios filhos, cinco crianças com idades entre 2 e 14 anos. A denúncia partiu de uma das filhas, que relatou agressões recorrentes dentro de casa.

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O caso foi registrado em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente afirmou que a mãe costumava agredir os filhos com pedaços de madeira e até objetos com pregos, principalmente após consumir bebidas alcoólicas.