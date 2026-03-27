Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido após ser atacado durante uma briga na noite de quinta-feira (26). O suspeito, de 35 anos, foi identificado e é apontado como autor das agressões, que teriam ocorrido com uso de objetos perfurantes e contundentes.
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O caso aconteceu por volta das 22h30, na rua Dom Pedro Segundo, em Caarapó, município localizado a cerca de 373 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Nivaldo Vera, enquanto o suspeito é Ivonir da Silva Garcia.
De acordo com relatos de testemunhas à polícia, os dois se envolveram em uma discussão na via pública. Durante o confronto, o suspeito teria derrubado a vítima, imobilizado e, na sequência, desferido vários golpes com um estilete.
Ainda segundo as informações, mesmo com a vítima já caída, o agressor teria continuado o ataque utilizando uma barra de ferro, o que agravou o estado de saúde do homem, que não conseguiu se defender. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.