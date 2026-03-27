Um carro invadiu uma farmácia e deixou um funcionário ferido na tarde desta sexta-feira (27). As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, e o estado de saúde da vítima não havia sido divulgado até a última atualização.

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O caso ocorreu em uma unidade da Drogaria São Paulo instalada no Open Mall da Rua José Ramon Urtiza, na região da Vila Andrade, na zona sul da capital paulista. Segundo informações preliminares, o veículo atingiu a fachada do estabelecimento, provocando danos e causando pânico entre clientes e funcionários.