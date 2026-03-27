A Polícia Civil de São Luiz do Paraitinga informou que quatro adolescentes foram identificados durante a investigação sobre o caso de maus-tratos a uma gata, que foi arremessada no Rio Paraitinga.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe Bona, os jovens participaram da ação como parte de um desafio. Um deles arremessou o animal, outro registrou o vídeo e dois teriam instigado a prática.
Durante a investigação, conduzida com respeito às garantias legais dos menores, foram reunidas provas que confirmaram a autoria e a participação dos envolvidos. Entre os elementos analisados estão registros audiovisuais, depoimentos, apreensão de um aparelho celular e laudo veterinário.
Os adolescentes, que não possuem antecedentes, foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude, responsável por avaliar o caso e eventual aplicação de medidas socioeducativas, conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Em nota, a Polícia Civil destacou que a apuração foi concluída de forma célere, técnica e responsável, reforçando que a atuação tem caráter educativo e reorientador, além de reafirmar o compromisso com a proteção animal e a legislação vigente.
Repercussão e pedido de desculpas
O caso ganhou grande repercussão após a divulgação das imagens, que mostram um adolescente arremessando a gata, chamada Safira, de uma ponte, enquanto outro jovem registra a cena.
Após a repercussão, o adolescente responsável pela filmagem publicou um pedido de desculpas nas redes sociais. No texto, ele reconheceu a gravidade do ocorrido e afirmou estar arrependido.
“Tenho plena consciência de que o que eu fiz não foi certo, e não existe justificativa”, escreveu. Em outro trecho, declarou: “Peço perdão, de coração” e disse estar disposto a reparar o erro.
Segundo ele, o vídeo foi gravado em novembro e publicado posteriormente, em janeiro.
Apesar da violência, a gata Safira sobreviveu. De acordo com a tutora, o animal foi encontrado pouco tempo depois, sem ferimentos aparentes, mas em estado de estresse.
O caso gerou indignação entre moradores e defensores da causa animal na região.