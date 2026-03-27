A Polícia Civil de São Luiz do Paraitinga informou que quatro adolescentes foram identificados durante a investigação sobre o caso de maus-tratos a uma gata, que foi arremessada no Rio Paraitinga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe Bona, os jovens participaram da ação como parte de um desafio. Um deles arremessou o animal, outro registrou o vídeo e dois teriam instigado a prática.