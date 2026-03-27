Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26) por furto de energia elétrica. No imóvel, foram identificadas ligações irregulares, incluindo desvio de energia e conexão direta à rede — prática conhecida como “gato” —, além de um ponto clandestino usado para abastecer um carregador de veículos elétricos.
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O caso ocorreu no bairro Boa Vista, em Fortaleza. A irregularidade foi descoberta durante uma inspeção técnica realizada por equipes da concessionária de energia, com apoio policial.
Segundo a empresa, outra prisão pelo mesmo crime foi registrada no mesmo dia no município de Aracati, no litoral leste do estado. Em uma residência na região de Canoa Quebrada, técnicos encontraram uma ligação clandestina utilizada há cerca de quatro anos.
Já na terça-feira (24), uma terceira ocorrência foi registrada em Quixeré, no interior do Ceará. No local, também foi constatado o desvio irregular de energia em uma unidade residencial.
De acordo com a concessionária, os responsáveis pelos imóveis onde foram encontradas as irregularidades foram encaminhados à delegacia e autuados em flagrante. Os casos seguem sob investigação.