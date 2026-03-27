Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26) por furto de energia elétrica. No imóvel, foram identificadas ligações irregulares, incluindo desvio de energia e conexão direta à rede — prática conhecida como “gato” —, além de um ponto clandestino usado para abastecer um carregador de veículos elétricos.

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O caso ocorreu no bairro Boa Vista, em Fortaleza. A irregularidade foi descoberta durante uma inspeção técnica realizada por equipes da concessionária de energia, com apoio policial.