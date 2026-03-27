Um motorista de caminhão sequestrado durante um roubo foi libertado pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (26). Três suspeitos foram detidos em flagrante durante a ação, que contou com perseguição e abordagem a um veículo ligado ao crime.

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A ocorrência foi registrada na Rodovia Anhanguera, na altura do km 83, em Valinhos, no interior de São Paulo. Segundo a PM, equipes do 11º Batalhão do Interior foram acionadas após denúncia de roubo em andamento e iniciaram buscas na região.