Um motorista de caminhão sequestrado durante um roubo foi libertado pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (26). Três suspeitos foram detidos em flagrante durante a ação, que contou com perseguição e abordagem a um veículo ligado ao crime.
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A ocorrência foi registrada na Rodovia Anhanguera, na altura do km 83, em Valinhos, no interior de São Paulo. Segundo a PM, equipes do 11º Batalhão do Interior foram acionadas após denúncia de roubo em andamento e iniciaram buscas na região.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um carro suspeito, modelo Monza, e deram ordem de parada. O motorista tentou fugir, dando início a uma perseguição pela rodovia, mas acabou sendo interceptado pouco depois.
No interior do veículo, os agentes encontraram o caminhoneiro mantido refém. Ele foi resgatado sem ferimentos. Os três ocupantes do carro foram presos no local.
Na abordagem, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo, aparelhos celulares, placas adulteradas e o automóvel utilizado na ação criminosa.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, onde as prisões em flagrante foram ratificadas. O caso segue sob investigação.