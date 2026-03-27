Com o uso de drones, a Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (27), no bairro São Judas Tadeu, na zona sul de São José dos Campos. A ação faz parte da Operação Impacto Total.

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De acordo com a PM, equipes da Força Tática e da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), com suporte do serviço de inteligência do 46º BPM/I, atuaram na Viela Santa Bárbara, onde havia suspeita de comércio de entorpecentes.