27 de março de 2026
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VEJA: Com drones, PM prende três por tráfico no São Judas, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Com o uso de drones, a Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (27), no bairro São Judas Tadeu, na zona sul de São José dos Campos. A ação faz parte da Operação Impacto Total.

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De acordo com a PM, equipes da Força Tática e da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), com suporte do serviço de inteligência do 46º BPM/I, atuaram na Viela Santa Bárbara, onde havia suspeita de comércio de entorpecentes.

A operação contou com monitoramento por drone, que auxiliou na identificação dos suspeitos e na localização dos pontos onde as drogas estavam escondidas.

Durante a ação, foram apreendidos:

  • 210 gramas de maconha;
  • 70 gramas de cocaína;
  • 30 gramas de crack;
  • R$ 175 em dinheiro;

Os três suspeitos foram detidos no local e encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Militar, o uso de tecnologia tem ampliado a eficácia das operações contra o tráfico, especialmente em áreas de difícil acesso.

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