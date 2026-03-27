27 de março de 2026
CULTURA

Taubaté abre primeiros editais para acesso a recursos da Pnab

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
O município foi contemplado com R$ 2 milhões para fomento da cultura, por meio da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc)
O município foi contemplado com R$ 2 milhões para fomento da cultura, por meio da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc)

Aldir Blanc
A Prefeitura de Taubaté publicou os primeiros editais voltados para agentes culturais interessados em concorrer aos recursos da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc), do governo federal. O município foi contemplado com R$ 2 milhões para fomento da cultura.

O primeiro edital irá selecionar 64 projetos culturais para receberem apoio financeiro, divididos nas seguintes categorias: projetos de patrimônio, pesquisa e preservação; projetos de audiovisual; projetos de literatura (prosa); projetos de literatura (poesia); projetos de cultura popular (carnaval, escolas de samba e blocos carnavalescos); projetos de cultura popular (cultura tradicional); projetos de cultura popular (arte de rua); projetos de artesanato; projetos de artes cênicas (projetos menores); projetos de artes cênicas (projetos maiores); projetos de artes visuais (individual); projetos de artes visuais (coletivo); projetos de música (bandas e coletivos); e projetos de música (individual e dupla).

O segundo edital irá selecionar três projetos de Pontos de Cultura que promovam o acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades onde atuam, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva.

O terceiro edital irá premiar 49 agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural no município, divididos nas categorias mestres e mestras de cultura popular tradicional, artesanato, artes visuais e música.

Segundo a Prefeitura, outros dois editais ainda serão publicados nos próximos dias. Para acompanhar os detalhes, clique aqui.

