Obra

Teve início a obra de construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José dos Campos.

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PAC

A obra deve custar R$ 4,5 milhões. A maior parte do recurso virá do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e o restante será aportado pelo município.