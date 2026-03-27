Obra
Teve início a obra de construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José dos Campos.
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PAC
A obra deve custar R$ 4,5 milhões. A maior parte do recurso virá do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e o restante será aportado pelo município.
Prazo
A unidade será construída em um terreno na Avenida Ernestina Aparecida de Melo. O prazo para execução será de 14 meses.
Estrutura
Segundo a Prefeitura, a UBS terá área construída de 592,6 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos, com sete consultórios médicos, dois de odontologia, salas multiuso e de telemedicina, além das demais dependências, como sala de vacina, recepção e farmácia.
Atendimento
Ainda de acordo com a Prefeitura, aproximadamente 8 mil pacientes devem ser cadastrados no posto. Hoje, eles são atendidos na Unidade Avançada Jardim Pernambucano, vinculada à UBS Putim.