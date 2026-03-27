A realização dos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai tem despertado grande interesse entre os torcedores paulistas. Para o primeiro duelo, que acontece no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, aproximadamente metade dos ingressos já foi comercializada, com o Setor Ouro completamente esgotado. Já a segunda partida, marcada para o Canindé, em São Paulo, também apresenta boa procura. As entradas seguem disponíveis pela plataforma Bilheteria Digital.

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O confronto inicial está marcado para o dia 28 (sábado), às 19h. Ao todo, foram colocados à venda 8.557 ingressos, sendo que 3.693 já foram adquiridos. Apesar do esgotamento do Setor Ouro, ainda há bilhetes para as arquibancadas, com preços de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), válida tanto por critérios legais quanto na modalidade social. Os portões do estádio serão abertos às 17h.