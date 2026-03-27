A realização dos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai tem despertado grande interesse entre os torcedores paulistas. Para o primeiro duelo, que acontece no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, aproximadamente metade dos ingressos já foi comercializada, com o Setor Ouro completamente esgotado. Já a segunda partida, marcada para o Canindé, em São Paulo, também apresenta boa procura. As entradas seguem disponíveis pela plataforma Bilheteria Digital.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O confronto inicial está marcado para o dia 28 (sábado), às 19h. Ao todo, foram colocados à venda 8.557 ingressos, sendo que 3.693 já foram adquiridos. Apesar do esgotamento do Setor Ouro, ainda há bilhetes para as arquibancadas, com preços de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), válida tanto por critérios legais quanto na modalidade social. Os portões do estádio serão abertos às 17h.
Quem optar pela meia-entrada social deverá levar 1 kg de alimento não perecível no dia do jogo. As doações serão encaminhadas à Sociedade de São Vicente de Paulo, entidade beneficente responsável por diversas ações, incluindo o projeto esportivo Fome de Bola. Neste jogo em São José, também se aproveitará para comemorar os 56 anos de aniversário do estádio, inaugurado no dia 10 de março de 1970.
Itens proibidos no estádio
- Não será permitida a entrada com os seguintes itens no Estádio Martins Pereira:
- Armas de fogo, armas brancas, jornais, revistas e papel em rolo de qualquer espécie;
- Balões, copos e garrafas de vidro, bebidas acondicionadas em latas, garrafas ou squeezes;
- Fogos de artifício e de estampido de qualquer natureza, isqueiros;
- Bandeiras com mastro e/ou hastes sem autorização;
- Bebida alcoólica, substâncias tóxicas, “pau de selfie”, chapéu e drone;
- Instrumentos musicais sem autorização (inclusive de plástico);
- Qualquer objeto que possa oferecer risco à integridade física do público, como assentos almofadados e frutas inteiras (laranja, maçã, pera, etc.);
- Guarda-chuvas, capacetes de motociclista e adereços metálicos para cabelo cujo formato ou tamanho possam causar ferimentos;
- Camisas de times ou seleções que não sejam da Seleção Brasileira ou do Paraguai;
- Outros materiais a critério de avaliação do Comandante do Policiamento.