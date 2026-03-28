28 de março de 2026
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TONICÃO

Com risco de deixar G-8, Jacareí visita o Vocem em Assis

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação São-Carlense
Com risco de deixar G-8, Jacareí visita o Vocem em Assis
Com risco de deixar G-8, Jacareí visita o Vocem em Assis

O Jacareí visita o Vocem de Assis na noite deste sábado (28), a partir das 19h30, no estádio Tonicão, em Assis, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

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No entanto, o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, vai a campo muito pressionado pelos resultados recentes. Afinal de contas, o Jacaré do Vale já tem cinco jogos sem vitórias no campeonato e o último triunfo foi no dia 4 de março, em casa, quando fez 2 a 0 no Colorado de Caieiras.

Depois disso, o time da região empatou três vezes seguidas e perdeu os dois últimos compromissos, ambos em casa, para Comercial e São-Carlense, e despencou.

Agora, começa a rodada com 19 pontos, em oitavo lugar e fechando a zona de classificação para a próxima fase. Se perder ou empatar, tem grandes chances de deixar o G-8 e ir para a última rodada dependendo dos outros para avançar.

Mas, terá pela frente um time que está em 12º lugar, com 12 pontos e apenas duas vitórias no campeonato, onde ainda luta contra o rebaixamento. Porém, o Jacareí, que vem tendo dificuldades nos últimos jogos, precisará jogar com foco total para vencer e, quem sabe, até se classificar matematicamente com uma rodada de antecedência.

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