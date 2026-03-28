O Jacareí visita o Vocem de Assis na noite deste sábado (28), a partir das 19h30, no estádio Tonicão, em Assis, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

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No entanto, o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, vai a campo muito pressionado pelos resultados recentes. Afinal de contas, o Jacaré do Vale já tem cinco jogos sem vitórias no campeonato e o último triunfo foi no dia 4 de março, em casa, quando fez 2 a 0 no Colorado de Caieiras.