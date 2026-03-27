Terminou às 10h dessa sexta-feira (27), sem nenhum lance, o leilão aberto pela Prefeitura de Taubaté para a venda de uma área de 21 mil metros quadrados na Avenida Eurico Ambrogi Santos, no Piracangaguá.
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O leilão foi feito de forma online, com lance mínimo de R$ 7,3 milhões, mas não houve nenhuma proposta.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que irá fazer nova tentativa de leilão do imóvel, mas que irá avaliar se manterá essa pedida mínima ou não.
Leilões.
Em abril de 2025, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões ainda não finalizados.
Em dezembro do ano passado, a Prefeitura tentou vender três imóveis, mas nenhum lance foi apresentado. Os leilões fracassados foram da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos e de outros dois terrenos no loteamento São Felix do Cataguá. Nesses casos, a Prefeitura afirmou que irá fazer novas tentativas de leilão, mas ainda não divulgou se manterá a pedida mínima ou irá reavaliar o valor dos imóveis.
Em janeiro desse ano, a Prefeitura conseguiu vender 16 terrenos espalhados pela cidade por R$ 3,831 milhões. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência.
Em andamento.
Atualmente, a Prefeitura tem três leilões em andamento. Em um deles, o município espera vender quatro terrenos da chamada Esquina do Brasil, com lance mínimo de R$ 185 milhões.
No segundo, é prevista a venda de uma área industrial no bairro Água Quente, com 41,2 mil metros quadrados e lance mínimo de R$ 1,85 milhão.