Terminou às 10h dessa sexta-feira (27), sem nenhum lance, o leilão aberto pela Prefeitura de Taubaté para a venda de uma área de 21 mil metros quadrados na Avenida Eurico Ambrogi Santos, no Piracangaguá.

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O leilão foi feito de forma online, com lance mínimo de R$ 7,3 milhões, mas não houve nenhuma proposta.