Após a rescisão do contrato do São Paulo com a Milclean, de Taubaté, a empresa afirmou que o caso tem “acusações infundadas” que serão enfrentadas pela companhia da região.

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“A Milclean prestou todos esclarecimentos necessários à imprensa para elucidação do ocorrido, bem como está tomando todas medidas legais necessárias para enfrentamento das acusações infundadas”, disse a empresa, por meio de nota.