A Sabesp recebeu, em Caraguatatuba, 138 autuações por irregularidades na recomposição de pavimentos em locais onde houve abertura para implantação de rede. As falhas foram verificadas durante o monitoramento e fiscalização promovidos pelo município em todas as regiões.

Os responsáveis devem arcar com os custos de reparação, acrescidos de percentual à administração, além das multas previstas.

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