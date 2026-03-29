Policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma arma de fogo e diversas munições após atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A ação ocorreu na quinta-feira, por volta das 13h, quando a equipe foi acionada via 190.

No local, um estabelecimento comercial, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo marido com uma arma de fogo.

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