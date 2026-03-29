Policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma arma de fogo e diversas munições após atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A ação ocorreu na quinta-feira, por volta das 13h, quando a equipe foi acionada via 190.
No local, um estabelecimento comercial, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo marido com uma arma de fogo.
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O suspeito fugiu do local antes da chegada dos policiais. Os agentes encontraram na calçada um cartucho de calibre .12 intacto, que teria sido deixado pelo autor durante a fuga. Em seguida, em busca realizada na residência do suspeito, foi localizada e apreendida uma espingarda CBC Montenegro F22 Standard, calibre 5.5, com alteração para calibre .22, além de munições de diferentes calibres, incluindo .38 SPL e .22.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi registrado boletim por ameaça no contexto de violência doméstica. Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial.