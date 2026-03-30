O Governo do Estado de São Paulo anunciou um pacote de melhorias na travessia entre São Sebastião e Ilhabela, com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões.
A iniciativa faz parte de um programa de modernização do sistema de travessias litorâneas, que já soma mais de R$ 230 milhões aplicados desde 2023.
A travessia
Considerada uma das principais ligações marítimas do estado, a travessia tem cerca de 2,4 quilômetros de extensão e atende, em média, 11,7 mil usuários por dia, entre pedestres, ciclistas e veículos.
Dados do governo indicam crescimento na demanda, especialmente em períodos de alta temporada. Durante o Carnaval de 2026, por exemplo, a travessia registrou cerca de 14 mil usuários por dia, um aumento significativo em relação aos 10 mil registrados em 2023.
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Mesmo com o aumento no fluxo, o tempo médio de embarque foi reduzido em cerca de 16%, resultado atribuído aos investimentos em infraestrutura e à ampliação da frota.
Investimentos
Ao todo, mais de R$ 73 milhões já foram destinados especificamente para melhorias no trecho, incluindo reformas estruturais, modernização de terminais e renovação da frota.
Entre as ações anunciadas está a entrada em operação da lancha LS-04, que passou por um processo completo de modernização ao custo de R$ 3,2 milhões. A embarcação, com capacidade para 370 passageiros, recebeu melhorias estruturais, revisão de sistemas mecânicos e atualização dos equipamentos de segurança, com o objetivo de ampliar a eficiência e a confiabilidade do serviço.
Dragagem
Outro destaque é a realização inédita de uma dragagem no berço de atracação de Ilhabela. A obra, estimada em R$ 6,4 milhões, vai recuperar as condições de navegabilidade do local, com a retirada de cerca de 22 mil metros cúbicos de sedimentos em uma área de 20 mil metros quadrados.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a dragagem contará com monitoramento ambiental contínuo, incluindo acompanhamento da fauna marinha e participação de entidades especializadas, reforçando o compromisso com a preservação do ecossistema local.
Modernização
AS ações fazem parte de uma estratégia contínua para aumentar a capacidade operacional, melhorar a experiência dos usuários e garantir mais segurança no transporte marítimo.
Desde 2023, já foram entregues 22 embarcações modernizadas em diferentes rotas do litoral paulista, além de diversas obras de requalificação em terminais e estações de passageiros.