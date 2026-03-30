O Governo do Estado de São Paulo anunciou um pacote de melhorias na travessia entre São Sebastião e Ilhabela, com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões.

A iniciativa faz parte de um programa de modernização do sistema de travessias litorâneas, que já soma mais de R$ 230 milhões aplicados desde 2023.

A travessia

Considerada uma das principais ligações marítimas do estado, a travessia tem cerca de 2,4 quilômetros de extensão e atende, em média, 11,7 mil usuários por dia, entre pedestres, ciclistas e veículos.