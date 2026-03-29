A Urbam (Urbanizadora Municipal) publicou, na manhã desta sexta-feira (27), os editais de abertura para dois novos concursos públicos.
Vagas são para os cargos de pedreiro I e monitor de serviços gerais, ambos sob o regime da CLT.
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Inscrições
Os interessados poderão se inscrever pelo site oficial da empresa (
A taxa de inscrição deverá ser paga até as 16h do dia 15 de abril de 2026.
Vagas
Para a função de pedreiro I há três vagas imediatas além do cadastro reserva. O salário é de R$ 2.400,29 para 40 horas semanais. É necessário ter ensino fundamental completo e CNH categoria "B" ou superior. A taxa de inscrição para concorrer é de R$ 40. Entre as principais atribuições estão o assentamento de tijolos, a instalação de tubulações de esgoto, montagem de telhados e serviços de urbanização em geral.
Já para participar da seleção das vagas de monitor de serviços gerais, a taxa de inscrição é de R$ 50. A carga horária é de 40 horas semanais . É necessária formação no ensino médio e CNH categoria "B" ou superior, além de seis meses de experiência comprovada em cargo de liderança. Há duas vagas para essa função, além do cadastro reserva. O salário é de R$ 2.516,59 para executar a organização e a distribuição de tarefas para a equipe, o acompanhamento do desempenho, a garantia do uso de EPIs e monitoramento da qualidade dos serviços de limpeza urbana.
Ambos os cargos exigem idade mínima de 18 anos na data da convocação, nacionalidade brasileira, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e não ter sido demitido por justa causa pela Urbam.
Avaliações
A seleção será composta por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com duração de três horas. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.Para mais informações e acesso ao conteúdo programático completo, os editais estão disponíveis no link "Concursos" do site da Urbam.