A Urbam (Urbanizadora Municipal) publicou, na manhã desta sexta-feira (27), os editais de abertura para dois novos concursos públicos.

Vagas são para os cargos de pedreiro I e monitor de serviços gerais, ambos sob o regime da CLT.

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