29 de março de 2026
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OPORTUNIDADE

Urbam abre concurso com salário de até R$ 2.516,59 em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Urbam (Urbanizadora Municipal)  publicou, na manhã desta sexta-feira (27), os editais de abertura para dois novos concursos públicos.

Vagas são para os cargos de pedreiro I  e monitor de serviços gerais, ambos sob o regime da CLT.

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Inscrições

Os interessados poderão se inscrever pelo site oficial da empresa (www.urbam.com.br) a partir das 8h do dia 30 de março até às 17h do dia 13 de abril de 2026. Para candidatos que não possuem acesso próprio, a prefeitura disponibiliza espaços públicos com conexão gratuita na cidade de São José dos Campos.

A taxa de inscrição deverá ser paga até as 16h do dia 15 de abril de 2026.

Vagas

Para a função de pedreiro I há três vagas imediatas além do cadastro reserva. O salário é de R$ 2.400,29 para 40 horas semanais. É necessário ter ensino fundamental completo e CNH categoria "B" ou superior. A taxa de inscrição para concorrer é de R$ 40. Entre as principais atribuições estão o assentamento de tijolos, a instalação de tubulações de esgoto, montagem de telhados e serviços de urbanização em geral.

Já para participar da seleção das vagas de monitor de serviços gerais, a taxa de inscrição é de R$ 50. A carga horária é de 40 horas semanais . É necessária formação no ensino médio e CNH categoria "B" ou superior, além de seis meses de experiência comprovada em cargo de liderança. Há duas vagas para essa função, além do cadastro reserva. O salário é de R$ 2.516,59 para executar a organização e a distribuição de tarefas para a equipe, o acompanhamento do desempenho, a garantia do uso de EPIs e monitoramento da qualidade dos serviços de limpeza urbana.

Ambos os cargos exigem idade mínima de 18 anos na data da convocação, nacionalidade brasileira, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e não ter sido demitido por justa causa pela Urbam.

Avaliações

A seleção será composta por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com duração de três horas. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.Para mais informações e acesso ao conteúdo programático completo, os editais estão disponíveis no link "Concursos" do site da Urbam.

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