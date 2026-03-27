Vitor Reis, 20 anos, nascido em São José dos Campos, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira adulta. O atleta ganhou a oportunidade na noite de quinta-feira (26), chamado para o lugar de Marquinhos, que se contundiu durante o jogo contra a França, também nesta quinta, quando o Brasil perdeu por 2 a 1.
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Agora, o atleta joseense, que foi revelado profissionalmente pelo Palmeiras, vai disputar o amistoso contra a Croácia no próximo dia 31 de março, terça-feira, em Orlando, nos Estados Unidos.
Com isso, a Seleção Brasileira passa a ter dois atletas nascidos em São José dos Campos. Isso porque o volante Casemiro, de 33 anos, já está no time do técnico Carlo Ancelotti e já disputou inclusive duas Copas do Mundo.
Vitor Reis é zagueiro mais caro do país
Em janeiro de 2025, Vitor Reis assinou contrato de quatro anos com o Manchester City, da Inglaterra, aos 19 anos. Na oportunidade, a venda rendeu cerca de R$ 232 milhões para o Palmeiras e se tornou o zagueiro mais caro já negociado na história do futebol brasileiro.
Sem espaço no City, o atleta acabou emprestado ao Girona, da elite do futebol espanhol e, em 29 jogos, já fez um gol e uma assistência. E isso foi o que garantiu a presença dele na lista de Ancelotti para este amistoso.
No entanto, ele ainda não está garantindo na Copa do Mundo, já que o treinador fará mais uma convocação antes da Copa nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, Vitor Reis vive a expectativa de convocação e disputar a Copa com Casemiro, este um jogador praticamente certo no Mundial.
Na Copa do Mundo, o Brasil estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho, a partir das 19h. E ainda enfrenta Haiti e Escócia na primeira fase.