Vitor Reis, 20 anos, nascido em São José dos Campos, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira adulta. O atleta ganhou a oportunidade na noite de quinta-feira (26), chamado para o lugar de Marquinhos, que se contundiu durante o jogo contra a França, também nesta quinta, quando o Brasil perdeu por 2 a 1.

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Agora, o atleta joseense, que foi revelado profissionalmente pelo Palmeiras, vai disputar o amistoso contra a Croácia no próximo dia 31 de março, terça-feira, em Orlando, nos Estados Unidos.