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AMISTOSOS

Com Vitor Reis convocado, Seleção Brasileira tem dois joseenses

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação Girona e CBF
Com Vitor Reis convocado, Seleção Brasileira tem dois joseenses
Com Vitor Reis convocado, Seleção Brasileira tem dois joseenses

Vitor Reis, 20 anos, nascido em São José dos Campos, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira adulta. O atleta ganhou a oportunidade na noite de quinta-feira (26), chamado para o lugar de Marquinhos, que se contundiu durante o jogo contra a França, também nesta quinta, quando o Brasil perdeu por 2 a 1.

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Agora, o atleta joseense, que foi revelado profissionalmente pelo Palmeiras, vai disputar o amistoso contra a Croácia no próximo dia 31 de março, terça-feira, em Orlando, nos Estados Unidos.

Com isso, a Seleção Brasileira passa a ter dois atletas nascidos em São José dos Campos. Isso porque o volante Casemiro, de 33 anos, já está no time do técnico Carlo Ancelotti e já disputou inclusive duas Copas do Mundo.

Vitor Reis é zagueiro mais caro do país

Em janeiro de 2025, Vitor Reis assinou contrato de quatro anos com o Manchester City, da Inglaterra, aos 19 anos. Na oportunidade, a venda rendeu cerca de R$ 232 milhões para o Palmeiras e se tornou o zagueiro mais caro já negociado na história do futebol brasileiro.

Sem espaço no City, o atleta acabou emprestado ao Girona, da elite do futebol espanhol e, em 29 jogos, já fez um gol e uma assistência. E isso foi o que garantiu a presença dele na lista de Ancelotti para este amistoso.

No entanto, ele ainda não está garantindo na Copa do Mundo, já que o treinador fará mais uma convocação antes da Copa nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, Vitor Reis vive a expectativa de convocação e disputar a Copa com Casemiro, este um jogador praticamente certo no Mundial.

Na Copa do Mundo, o Brasil estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho, a partir das 19h. E ainda enfrenta Haiti e Escócia na primeira fase.

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