A Unesp (Universidade Estadual Paulista) suspendeu por 30 dias o professor da FEG (Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá) antes da condenação por pedofilia na Justiça Federal. A suspensão ocorreu após processo interno iniciado a pedido do MPF (Ministério Público Federal).

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Em nota enviada a OVALE nesta sexta-feira (27), a universidade informou que, em 2016, o docente vinculado à FEG da Unesp foi alvo de um Processo Administrativo, aberto pela Reitoria, em função do uso indevido de um equipamento da universidade.