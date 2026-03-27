A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) ganhou um reforço na segurança pública nesta sexta-feira (27), com a formatura de 58 novos guardas civis municipais que atuarão nas cidades de São José dos Campos, Ubatuba e Caçapava.
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A solenidade aconteceu no Centro de Formação do Educador, em Santana, na região norte de São José dos Campos, com a presença de representantes das forças de segurança e dos prefeitos Anderson Farias (São José), Flávia Paschoal (Ubatuba) e Yan Lopes (Caçapava).
Durante a cerimônia, Anderson agradeceu os familiares dos novos guardas: “Aos familiares, meu muito obrigado por vocês permitirem. Eu não tenho dúvida do orgulho que é olharem aqui seus filhos, maridos, netos, netas, se formando. Mas também não tenho dúvida que tem um 'frio', um friozinho da responsabilidade que eles têm de saírem todo dia de manhã de casa, darem um tchau e terem que voltar no final do dia. Vocês permitirem que eles possam ir às ruas, dar essa condição para que eles protejam as pessoas de bem", disse o prefeito de São José.
Ele ainda lembrou aos formandos que ser um GCM não é uma função comum. "Isso não é uma função de emprego que você indica e fala 'Fulano, vai trabalhar em tal lugar, numa empresa, estou te indicando'. Não, isso é uma missão que vocês sonham, é uma missão para a qual vocês se dedicam e que vocês querem, de fato, fazer parte das forças de segurança hoje da nossa Guarda Civil Municipal em São José, Ubatuba e Caçapava. A Guarda Municipal é uma rotina que não tem rotina. Você sai às ruas e não sabe o que vai encontrar", finalizou.
Comandante
O comandante da GCM de São José dos Campos, Renato Souza Silva, classificou a escolha dos alunos em ingressar na corporação como um compromisso com a ordem pública e com os cidadãos.
"Ingressar na Guarda Civil Municipal de forma consciente e voluntária é responsabilidade de zelar pela segurança, atuando com rigor e firmeza. Trata-se de uma missão que exige preparo técnico, aprimoramento constante e, acima de tudo, vocação para servir", afirmou.
A turma de 2026 passou por um treinamento de 768 horas na Academia da GCM de São José. A OVALE, o secretário de Proteção ao Cidadão de São José, Rafael Silva, destacou que a instituição joseense se consolidou como referência regional.
"As cidades vêm nos procurando. Hoje, aqui mesmo no evento, já tem outra cidade já nos procurando também para que a gente possa ali fazer a formação. Hoje estamos formando aqui, além de São José, Ubatuba e Caçapava. Já fizemos isso no ano passado quando a gente formou ali para Guaratinguetá, Lorena e São Sebastião. E a tendência é cada vez mais a Guarda de São José ser procurada para essa formação. O setor de ensino nosso conta com uma qualidade de instrutores muito bem capacitados para que a gente possa treinar as outras cidades também."
Dos formandos, 15 comporão a guarda de São José dos Campos, unindo-se ao grupo de 60 ingressantes formados em julho de 2025. Outros 31 guardas atuarão em Ubatuba e 12 serão destinados a Caçapava.
Além da formatura, Suely Caetano Barbosa de Oliveira, guarda aposentada, recebeu reconhecimento público por sua atuação de 32 anos na GCM de São José, sendo uma das responsáveis pela implantação da Patrulha Maria da Penha. Por sua relevância histórica, a turma formada leva seu nome.
A homenagem à guarda Suely não apenas celebra o passado de dedicação, mas serve de inspiração para os novos agentes que assumem o compromisso de proteger a sociedade. Com esta formatura, a RMVale reafirma a importância da cooperação intermunicipal para o fortalecimento da segurança pública regional.