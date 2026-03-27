A solenidade aconteceu no Centro de Formação do Educador, em Santana, na região norte de São José dos Campos, com a presença de representantes das forças de segurança e dos prefeitos Anderson Farias (São José), Flávia Paschoal (Ubatuba) e Yan Lopes (Caçapava).

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A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) ganhou um reforço na segurança pública nesta sexta-feira (27), com a formatura de 58 novos guardas civis municipais que atuarão nas cidades de São José dos Campos, Ubatuba e Caçapava.

Durante a cerimônia, Anderson agradeceu os familiares dos novos guardas: “Aos familiares, meu muito obrigado por vocês permitirem. Eu não tenho dúvida do orgulho que é olharem aqui seus filhos, maridos, netos, netas, se formando. Mas também não tenho dúvida que tem um 'frio', um friozinho da responsabilidade que eles têm de saírem todo dia de manhã de casa, darem um tchau e terem que voltar no final do dia. Vocês permitirem que eles possam ir às ruas, dar essa condição para que eles protejam as pessoas de bem", disse o prefeito de São José.

Ele ainda lembrou aos formandos que ser um GCM não é uma função comum. "Isso não é uma função de emprego que você indica e fala 'Fulano, vai trabalhar em tal lugar, numa empresa, estou te indicando'. Não, isso é uma missão que vocês sonham, é uma missão para a qual vocês se dedicam e que vocês querem, de fato, fazer parte das forças de segurança hoje da nossa Guarda Civil Municipal em São José, Ubatuba e Caçapava. A Guarda Municipal é uma rotina que não tem rotina. Você sai às ruas e não sabe o que vai encontrar", finalizou.

Comandante

O comandante da GCM de São José dos Campos, Renato Souza Silva, classificou a escolha dos alunos em ingressar na corporação como um compromisso com a ordem pública e com os cidadãos.