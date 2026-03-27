A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) fez uma vistoria técnica nas áreas reflorestadas em São Sebastião após a tragédia de 2023, quando uma chuva torrencial provocou deslizamentos de terra que mataram 64 pessoas, 52 delas na Vila Sahy, um dos locais visitado nessa quinta-feira (26).

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A avaliação foi feita pelo diretor-presidente da Cetesb, Thomaz Miazaki de Toledo, acompanhado de representantes do ICC (Instituto Conservação Costeira), responsável pela execução do projeto “Restaura Litoral Norte”.