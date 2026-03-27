"Acha que tenho coragem de ir para SJC com vc?"

Dias antes de ser morta, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, recusou a proposta do marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, para se mudar para São José dos Campos.

É o que aponta uma das mensagens recuperadas pela perícia após terem sido apagadas do celular da vítima, morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, em São Paulo. Um mês depois, o oficial, nascido em Taubaté e com carreira construída no Vale do Paraíba, foi preso em seu apartamento, em São José.