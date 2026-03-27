Um adolescente apreendido em Caçapava por agressão foi encaminhado à Fundação Casa, após a Polícia Civil ratificar o flagrante por atos infracionais análogos à lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, na noite de quinta-feira (26).

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 19 anos, relatou que estava dentro do apartamento com o companheiro, de 17 anos, quando ele passou a agir de forma agressiva. Ele tomou o celular dela, fez ameaças e iniciou uma sequência de agressões físicas. O caso aconteceu na Vila Nossa Senhora das Graças.