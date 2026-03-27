Um adolescente apreendido em Caçapava por agressão foi encaminhado à Fundação Casa, após a Polícia Civil ratificar o flagrante por atos infracionais análogos à lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, na noite de quinta-feira (26).
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 19 anos, relatou que estava dentro do apartamento com o companheiro, de 17 anos, quando ele passou a agir de forma agressiva. Ele tomou o celular dela, fez ameaças e iniciou uma sequência de agressões físicas. O caso aconteceu na Vila Nossa Senhora das Graças.
O registro aponta que a jovem foi empurrada, chutada, atingida na cabeça e chegou a apresentar sangramento corporal visível. Ainda conforme o boletim, ela também teria sido forçada a tomar banho para retirar vestígios de sangue do corpo e do ambiente.
A vítima afirmou à polícia que, durante a confusão, objetos foram arremessados em sua direção, o agressor pegou uma tesoura e houve ameaças de danos ao imóvel, caso ele não encontrasse determinado objeto ou quantia em dinheiro. O boletim descreve ainda que ele revirou cômodos, rompeu objetos e usou itens para dificultar a saída da companheira do local.
O caso ganhou contornos ainda mais graves porque a vítima só conseguiu escapar depois de se trancar no banheiro e, na sequência, pedir ajuda na portaria do prédio. A Polícia Militar foi acionada e garantiu a saída dela em segurança.
Após ouvir as partes, a autoridade policial entendeu que havia situação de flagrante e determinou a apreensão do adolescente, com base na gravidade dos fatos, na violência relatada e na repercussão social do caso. Ele foi encaminhado para a Fundação Casa de Taubaté.