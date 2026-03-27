27 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE EM TAUBATÉ

Adeus, Washington: motociclista morreu em acidente com ônibus

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Washington Cesar era o motociclista que morreu em acidente com ônibus em Taubaté
O motociclista que morreu em acidente com ônibus em Taubaté foi identificado como Washington Cesar Fagundes de Oliveira, de 56 anos, segundo a 2ª edição do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil após a batida na avenida Elzira Tavares de Mattos, no bairro São Gonçalo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Washington Cesar Fagundes De Oliveira era o motociclista que morreu em acidente com ônibus em Taubaté na noite desta quinta-feira (26). Ele conduzia uma Honda CG 125 Today azul, ano 1991/1992, quando houve a colisão com um ônibus no cruzamento da via, conforme o registro policial.

A identificação aparece na atualização do boletim, que também informa que a vítima foi socorrida ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a dinâmica do acidente segue sob apuração da Polícia Civil.

O boletim aponta que o acidente aconteceu por volta das 21h40, na avenida Elzira Tavares de Mattos, no São Gonçalo. Washington foi encontrado caído em frente ao ônibus, recebeu atendimento no local e foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, onde teve a morte confirmada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários