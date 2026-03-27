O motociclista que morreu em acidente com ônibus em Taubaté foi identificado como Washington Cesar Fagundes de Oliveira, de 56 anos, segundo a 2ª edição do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil após a batida na avenida Elzira Tavares de Mattos, no bairro São Gonçalo.
Washington Cesar Fagundes De Oliveira era o motociclista que morreu em acidente com ônibus em Taubaté na noite desta quinta-feira (26). Ele conduzia uma Honda CG 125 Today azul, ano 1991/1992, quando houve a colisão com um ônibus no cruzamento da via, conforme o registro policial.
A identificação aparece na atualização do boletim, que também informa que a vítima foi socorrida ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a dinâmica do acidente segue sob apuração da Polícia Civil.
O boletim aponta que o acidente aconteceu por volta das 21h40, na avenida Elzira Tavares de Mattos, no São Gonçalo. Washington foi encontrado caído em frente ao ônibus, recebeu atendimento no local e foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, onde teve a morte confirmada.